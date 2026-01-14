Duyarlı Vatandaşlar Altın Çantasını Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
Duyarlı Vatandaşlar Altın Çantasını Sahibine Teslim Etti

14.01.2026 18:45
Trabzon'un Araklı ilçesinde, sokakta bulunan altın ve para dolu çanta, vatandaşlar tarafından sahibine ulaştırıldı.

Olay, Araklı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Yıldız, Özkan Yıldız ve Ahmet Eşkin isimli vatandaşlar, yerde buldukları çantanın sahibine ulaşmak için harekete geçti. Aynı bölgede esnaflık yapan Mustafa Taşkın ve Kader Başkır'ın iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, çantayı düşüren kişiyi kamera kayıtları sayesinde tespit etti.

Çantanın sahibi iş yerine çağrılırken, çanta sahibi gelene kadar açılmadı. Olay yerine gelen kadın, içinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı.

Çantasına kavuşan kadının yaşadığı sevinç ve heyecan çevrede duygusal anların yaşanmasına neden olurken, sergilenen örnek davranış Araklı'da takdirle karşılandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
