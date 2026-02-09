Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı - Son Dakika
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Amasya\'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı
09.02.2026 16:24  Güncelleme: 17:50
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup yolcu, namaz kılmak için geldikleri camide kullandıkları ısıtıcı için not bırakarak bağış yaptı. Camii imamı Ersin Çulha, bu güzel davranışın kendisini duygulandırdığını ve topluma örnek teşkil ettiğini söyledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde uğradıkları köy camisinde namaz kılan vatandaşlar, kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını bir notla camiye bıraktı.

"ISITICIYI KULLANDIK, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Suluova ilçesi Kurnaz Köyü Cami İmam Hatibi Ersin Çulha (34), camide bir notla yanında para bulunca şaşırdı.

Notta "Selamünaleyküm Hocam. Biz Tokat'tan Sakarya'ya gidiyorduk. Yolda buraya uğrayıp öğlen namazını kıldık. Isıtıcıyı kullandık. O yüzden hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun." yazısını okuyan Çulha duygulandı. Bırakılan parayı ise caminin yardım sandığını attı.

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

"ÇOK DUYGULANDIM"

Çulha, AA muhabirine notun kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Altı yıllık görev süresince ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Çulha, "Önceki günlerde ikindi namazını kıldırmak için camiye geldiğimde ısıtıcının yanında bir kağıt ve bir paranın olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kağıdın içinde yazan yazıyı okudum ve gerçekten çok duygulandım. Gelen vatandaşlarımız ısıtıcıyı kullanmışlar. Bunun üzerine de camiye bir miktar bağış yapmak istemişler. Cenabıhak razı olsun." dedi.

Camilerinin yol üzerinde olduğuna işaret eden Çulha, şunları dile getirdi: "Bu hassasiyetleri taşımaları gerçekten bizi çok memnun etmektedir. Amasya-Samsun kara yolu üzerinde bulunan köyümüz ve camimiz sürekli yolcu vatandaşlarımızın ibadet maksadıyla uğradıkları bir camidir. Bu camimize uğrayan vatandaşlarımızdan bir tanesi ise böyle bir iyilik, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetinde bulunmuştur.

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Bu bizleri gerçekten memnun etmiştir. Allah razı olsun. Üç ayların ve ramazan ayının da yaklaşması itibarıyla gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve gerekse de İlçe Müftülüğümüzün ramazan ve iyilik teması üzerine böyle bir hareketle karşılaşmak bizler için gerçekten çok memnun edici bir davranıştır. Rabbimiz razı olsun. Böyle bir davranışın yardımlaşma, dayanışma ve iyilik adına toplumda sürdürülebilmesi için örnek olacağı kanaatindeyim."

Cami cemaatinden Mehmet Duman da yapılan davranışın çok duyarlı olduğunu ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Suluova, Amasya, İyilik, Güncel, Son Dakika

