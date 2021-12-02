Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! - Son Dakika

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine 6. duruşma öncesinde sunuldu.

Mahkeme heyeti, 4. duruşmada, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.

"ATK: İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ BİLMİYORUZ!"

Raporda Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, "Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3. katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, "Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan'a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır" denildi.