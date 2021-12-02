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Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! - Son Dakika

Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!

02.12.2021 11:21
Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda, Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı.

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine 6. duruşma öncesinde sunuldu.

Mahkeme heyeti, 4. duruşmada, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.

"ATK: İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ BİLMİYORUZ!"

Raporda Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, "Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3. katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, "Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan'a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

Kaplan hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Kaplan'ın evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanığın 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Duygu Delen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! - Son Dakika
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