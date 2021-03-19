Duygu Delen davasında keşif - Son Dakika

Duygu Delen davasında keşif

19.03.2021 14:18

Duygu Delen davasında keşif Duygu'nun şüpheli şekilde öldüğü daire görüntülendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu Duygu Delen davası kapsamında olayın yaşandığı evde keşif yapıldı GAZİANTEP - Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dava kapsamında olay...

Duygu Delen davasında keşif

Duygu'nun şüpheli şekilde öldüğü daire görüntülendi

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Duygu Delen davası kapsamında olayın yaşandığı evde keşif yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Keşifte olaydan geriye kalan izlerin evde hala durduğu tespit edilirken olayın yaşandığı dairenin içi ilk defa görüntülendi.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Daha önce fizik mühendisi bulunamadığı için 2 defa ertelenen keşif, Delen'in hayatını kaybettiği apartmanda bugün gerçekleşti. Keşfe Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı katılırken keşifte bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti de hazır bulundu. Mahkeme ve bilirkişi heyeti Duygu'yla Mehmet'in tartıştığı odada, evin balkonu ile Duygu'nun düştüğü yerde inceleme yaptı.

Olayın yaşandığı ev görüntülendi

Delen'in hayatını kaybettiği dairede inceleme yapan heyet, evde sanık avukatları tarafından hazırlatılan olaya dair görüntüleri izledi. Delen'in hayatını kaybettiği daire ise ilk defa görüntülendi. Kullanılmayan dairede olayın yaşandığı oda içerisinde olaydan geriye kalan izlerin hala durduğu görüldü.

İzler hala duruyor

Keşfin ardından hazırlanan keşif tutanağında olay mahallinin bilirkişiler, sanık müdafileri ve katılan vekiliyle birlikte gezildiği belirtildi. Olayın meydana geldiği ikamet adresinin hali hazırda kullanılmadığına yer verilen tutanakta, "Sanık ve maktulün bulunduğu odada olay sonrası yapılan incelemelere ilişkin izlerin hala durduğu görüldü. Bilirkişilere gerekli ölçümler ve incelemeler yaptırıldı. Olay yeri inceleme uzmanına olay yerine ait fotoğraflama yaptırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Maktul müdafi Mehmet Balcı, balkon kapısı üzerinde ve balkon korkulukları üzerinde Duygu'ya ait herhangi bir parmak izine rastlanılmadığını da rapor hazırlanırken dikkate alınmasını istedi.

Bilirkişiler raporlarını hazırlamak için süre talep ederken iddia makamı bilirkişilere raporlarını hazırlaması için süre verilmesini istedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise balkon kapısının kolunda sanığa ait parmak izi veya kana rastlanmamasının sanık savunmasını doğruladığını söyledi.

Beyanların ve incelemelerin ardından mahkeme heyeti bilirkişilere raporlarını hazırlaması için süre verilmesine, Adli Tıp Kurumu uzmanı bilirkişisinin TCK 86 ve 87 maddeleri kapsamında rapor tanzim etmesini istemesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Duygu Delen davasında keşif
Duygu Delen davasında keşif
Duygu Delen davasında keşif
Duygu Delen davasında keşif

Mehmet Balcı, Gaziantep, Adli Tıp, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duygu Delen davasında keşif - Son Dakika


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