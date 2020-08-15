Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

Duygu Delen'in şüpheli ölümü sonrası tutuklanan zanlı Mehmet Kaplan'ın bir vukuatı daha ortaya çıktı. Kaplan'ın geçen yıl alkollü bir şekilde üstelik ehliyeti de yokken kullandığı araçla bir kadının ölümüne neden olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklanan Mehmet Kaplan, geçen yıl Ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Kaplan'ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Üstelik Kaplan'ın ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 16 Ocak 2019, saat 22.05'te gerçekleşen olay "Sarıgüllük Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Masal Parkı civarı üzerinde seyir halindeyken; tramvay biniş yerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vefat eden Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu" şeklinde anlatılırken Mehmet Kaplan'ın Trafik Kanunu'nda sürücülere ait kusurları düzenleyen 52/1A sayılı maddesindeki ''aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak'' ve 48/5 maddesindeki ''yasal sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak'' maddesindeki kuralları ihlal etmekle tali kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

İFADESİNDE, ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ

Olay sonrası alınan kan üzerinde yapılan tetkikte 210 promil alkol tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Mehmet Kaplan'ın ifadeleri "Olay tarihinde babasına ait aracın anahtarını haber vermeden alarak arkadaşlarıyla birlikte kendisinin sürücülüğünde bağ evine gittiklerini, bu yerde dört beş bardak viski içerek alkol aldığını, dönüş yolunda şehir merkezinde Masal Parkı civarındaki tramvay yolu paralelinde 90-100 km hızla seyrederken trafik ışıklarına yaklaşık 30-40 metre kaldığında ışığın yeşile döndüğünü, geçerken önünde araçlar olduğundan vefat edeni göremediğini ve bir anda çarptığını, kazadan sonra şoka girdiğinden ambulansı arayamadığını, ehliyetinin olmadığını, kazanın olduğu sırada havanın yağmurlu olduğunu, olaydan dolayı pişman olduğunu beyan ettiği" şeklinde yer aldı.

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2019/83nolu sorgusu sonrası konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığının belirtildiği iddianamede "Şüphelinin meydana gelen ölümde kusur durumunun mevcut deliller ve şartlara göre bilinçli taksir seviyesinde olduğu, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği iddia, müşteki beyanı, şüphelinin savunması, kaza tespit tutanağı, tanık anlatımları, kamera kayıtları, ölü muayene tutanakları, kolluk tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

DOSYA HALEN İSTİNAFTA İNCELENİYOR

Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame ile şüphelinin bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan cezalandırılması talep edildi. Yargılama sonucunda; Mehmet Kaplan'ın bu suçtan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Bu ceza ile 1 gün dahi hapis yatmamış olan Kaplan'ın dosyası halen istinaf incelemesinde bulunuyor.

Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Mehmet Kaplan, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 22:48

Son Dakika 3. Sayfa Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Son Dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı         
16:07
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu         
15:43
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor         
15:25
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı         
10:59
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim         
10:03
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti         
09:40
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı         
08:27
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi         
00:59
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 23:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei