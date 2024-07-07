Düzce Akçakoca'da Mavi Bayrak üç plajdan alındı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da Mavi Bayrak üç plajdan alındı

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Düzce Akçakoca'da bulunan üç plajdan Mavi Bayrak alınması üzerine İYİ Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Can Vural tepki gösterdi ve sahil temizliği kampanyası başlattı. Türkiye'nin plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olduğu Mavi Bayrak sıralamasında Düzce ise elindeki mavi bayraklı plajları kaybetti. İYİ Parti Gençlik teşkilatları, sahillerde yeniden Mavi Bayrak dalgalanıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti.

07.07.2024 17:04
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(DÜZCE) - Türkiye'de 567 plajda bulunan Mavi Bayrak, Düzce Akçakoca'da üç plajdan alındı. Duruma tepki gösteren ve sahil temizliği kampanyası başlatan İYİ Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Can Vural, "Bu kabul edilemez hatanın tekrarlanmaması için yetkililerin görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Gençlik olarak biz de sahillerimizin geleceği için sonuna dek çalışacağız" dedi.

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında, Türkiye plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olurken Düzce ise elinde olan mavi bayraklı plajlarını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Can Vural, "Akçakoca ilçemizde yaklaşık 13 yıl aralıksız dalgalanan Mavi Bayrağımız maalesef indirildi. Bizler Mavi Bayrağımızın yanlış yönetim sebebiyle indirildiğini biliyoruz. Gerekçe ise oldukça utanç verici. Tuvaletlerin hijyenik olmaması nedeniyle sahillerimiz Mavi Bayrağı kaybetti. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sahillerimizi böyle mi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"Sahillerimizde yeniden mavi bayrak dalgalanıncaya dek mücadele edeceğiz"

İYİ Parti GİK üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan ise "İYİ Parti Gençlik teşkilatlarımızla birlikte sahillerimizde yeniden Mavi Bayrak dalgalanıncaya dek mücadele edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır' sözlerinin tüm toplum için yol gösterici olması en büyük arzumuz. Kendi sahillerimizi korumak bizim en önemli görevimiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Düzce Akçakoca'da Mavi Bayrak üç plajdan alındı - Son Dakika

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