Son Dakika Haberleri: Düzce Babasının Eve Kilitlediği Genç Kız İtfaiye Merdiveni ile Balkondan Alındı

Düzce Babasının Eve Kilitlediği Genç Kız İtfaiye Merdiveni ile Balkondan Alındı

1 saat önce

Babasının eve kilitlediği genç kız itfaiye merdiveni ile balkondan alındıDüzce'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. durumu polise bildirdi.

Babasının eve kilitlediği genç kız itfaiye merdiveni ile balkondan alındı

Düzce'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri genç kızı itfaiye merdiveni ile balkondan alarak polis merkezine götürdü.

Düzce Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde babasının kendisini eve kilitlediğini iddia ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıkarak bir süre durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bahar Ş. itfaiye merdiveni ile aşağı indirilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Polis, Düzce, İtfaiye, Güncel
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