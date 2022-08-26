Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı - Son Dakika
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Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı

26.08.2022 13:39
Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı

Düzce Belediyesinin Tarım Akademisi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için 10 ay önce ekimi yapılan bitkilerden yağ elde edilmeye başlandı.

Düzce Belediyesinin Tarım Akademisi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için 10 ay önce ekimi yapılan bitkilerden yağ elde edilmeye başlandı.

Hasat edilmesinin ardından bitkilerden damıtma makinesiyle ilk kekik yağı çıkarıldı.

Projeden elde edilen yağlar, sofralarda kullanılmak üzere satışa sunulacak.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, ürün elde ederek büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı - Son Dakika
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