Belediye Başkanı Faruk Özlü , yaptığı açıklamada, ürün elde ederek büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı - Son Dakika

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