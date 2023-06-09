Onu görenler gözlerine inanamıyor: İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Bu dolarların hepsi çöpten çıktı! Sonrasında olanlar ise insanlık adına umut verici

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor.

250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDILAR

Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

"850 KİLOYA YAKIN ET ÇIKAR"

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce'mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60'lık et performansı bekleriz. 850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündüğümüz bir boğamız" şeklinde konuştu.

İşte 250 bin TL'ye satışa sunulan o boğa;