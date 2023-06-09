Onu görenler gözlerine inanamıyor: İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Onu görenler gözlerine inanamıyor: İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

09.06.2023 12:07

Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor. Kral ismi verilen boğa, 250 bin TL'den satışa çıktı. Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, boğanın 2 yaşını doldurduğunu ve kurbanlık vasıflarını taşıdığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor.

250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDILAR

Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

"850 KİLOYA YAKIN ET ÇIKAR"

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce'mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60'lık et performansı bekleriz. 850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündüğümüz bir boğamız" şeklinde konuştu.

İşte 250 bin TL'ye satışa sunulan o boğa;

1,5 tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor! Fiyatı da en az cüssesi kadar var
1,5 tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor! Fiyatı da en az cüssesi kadar var
Kaynak: İHA
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Kurban, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onu görenler gözlerine inanamıyor: İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor - Son Dakika


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