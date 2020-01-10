Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama - Son Dakika

Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama

6 saat önce

DÜZCE'de, 'torbacı' denilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama, System.String[]

DÜZCE'de, 'torbacı' denilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Aziziye Mahallesi bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.K., C.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ile mermiler ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
19:38 Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi - Son Dakika
19:38 Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
19:37 Teröristlerce araziye tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcıyı imha edildi - Son Dakika
19:35 Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
19:35 Kadıköy'de yılbaşı gecesi tacize tutuklama - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]