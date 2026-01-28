Düzce\'de Adige Kültürüne Destek Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile birlikte Adige (Çerkes) Kültür Evi Derneğini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, dernek yetkilileriyle bir araya gelen müdürler, Adige (Çerkes) kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültürel mirasın korunması, eğitim faaliyetleri ve kültürel etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, kültürel değerlerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, özellikle gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Alemdaroğlu ile Özer, dernek yöneticilerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, Adige (Çerkes) Kültür Evi Derneği'nin yürüttüğü çalışmaların kültürel zenginliğe önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - DÜZCE