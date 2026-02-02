Düzce'de Akrobatik Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Düzce'de Akrobatik Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı

Düzce\'de Akrobatik Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı
02.02.2026 20:49
Motosikletle trafiği tehlikeye atan sürücü jandarma tarafından sosyal medyadan tespit edilip yakalandı.

Düzce'de motosikletle akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye düşüren ve jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaşan sürücü, kısa sürede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında motosikletle akrobatik hareketler sergileyen ve ve jandarma çevirmesinden kaçan sürücünün görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde söz konusu video detaylı şekilde analiz edilerek, motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, "Düzce'mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan ve trafik güvenliğini riske atan görüntülerin titizlikle takip edildiğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Akrobatik Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Akrobatik Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
