Yaralanan veya aşıları eksik olan köpekler, veteriner hekimler tarafından aşıların yapılması, güçlendirici serumlar verilmesi ve tedavilerinin uygulanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de 'can dost'lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor - Son Dakika

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