Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor - Son Dakika
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Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

17.08.2022 14:10
Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Düzce'de bir haftada 342 sahipsiz hayvan, tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce'de bir haftada 342 sahipsiz hayvan, tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 342 köpeği, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedavi altına aldı.

Yaralanan veya aşıları eksik olan köpekler, veteriner hekimler tarafından aşıların yapılması, güçlendirici serumlar verilmesi ve tedavilerinin uygulanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Ayrıca, ağustos ayı içerisinde 8 hayvanın sahiplendirildiği, 89 hayvana ise kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 'can dost'lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor - Son Dakika

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