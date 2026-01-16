Düzce'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi

Düzce\'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi
16.01.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de genç ve kadın çiftçiler için üretim teknikleri ve aşı yöntemleri üzerine eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ki üreticilere yönelik düzenlenen "Yeşeren Eller Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı" Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç'ın eğitimci olarak yer aldığı programda, üretim teknikleri ve modern aşı çalışmaları ele alındı. Bitkilerin temel olarak tohumla, vejetatif üretim ve doku kültürü olmak üzere üç yöntemle çoğaltılabildiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Kulaç, vejetatif üretim tekniklerinin avantajlarına dikkat çekti. Vejetatif üretim sayesinde bitkilerin klonal niteliklerinin korunabildiğini, ıslah çalışmalarında önemli bir uygulama alanı bulunduğunu, nadide formların nitelik kaybı olmadan çoğaltılabildiğini ve genetik kazancın yüksek olduğunu dile getiren Kulaç, bu yöntemin yüksek rakımlı ağaçlandırmalarda avantaj sağladığını aktardı.

Çelikle üretim şartlarını da ele alan Kulaç, çeliklerin köklenmesinde etkili olan iç faktörlerin; çeliğin alındığı bireyin yaşı, beslenme durumu ve köklenme potansiyeli olduğunu, dış faktörlerin ise sentetik büyüme maddeleri, nem, sıcaklık ve ışık gibi çevresel unsurlardan oluştuğunu belirtti.

Programda aşı ile üretim tekniklerini ayrıntılı şekilde anlatan Doç. Dr. Kulaç aşının, üretilmek istenen bitkinin bir parçasının, kök yapısından faydalanılmak istenen bir başka bitki ile kaynaştırılarak tek bir bitki olarak geliştirilmesi temeline dayandığı belirtti. Aşılama yöntemleri, kullanım amaçları ve üretimde sağladığı avantajları detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşan Öğretim Üyesi, uygulama alanları hakkında da bilgilendirmede bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:07:26. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.