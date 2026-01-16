Düzce\'de Çiftçilere Gelişim Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ki üreticilere yönelik düzenlenen "Yeşeren Eller Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı" Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç'ın eğitimci olarak yer aldığı programda, üretim teknikleri ve modern aşı çalışmaları ele alındı. Bitkilerin temel olarak tohumla, vejetatif üretim ve doku kültürü olmak üzere üç yöntemle çoğaltılabildiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Kulaç, vejetatif üretim tekniklerinin avantajlarına dikkat çekti. Vejetatif üretim sayesinde bitkilerin klonal niteliklerinin korunabildiğini, ıslah çalışmalarında önemli bir uygulama alanı bulunduğunu, nadide formların nitelik kaybı olmadan çoğaltılabildiğini ve genetik kazancın yüksek olduğunu dile getiren Kulaç, bu yöntemin yüksek rakımlı ağaçlandırmalarda avantaj sağladığını aktardı.

Çelikle üretim şartlarını da ele alan Kulaç, çeliklerin köklenmesinde etkili olan iç faktörlerin; çeliğin alındığı bireyin yaşı, beslenme durumu ve köklenme potansiyeli olduğunu, dış faktörlerin ise sentetik büyüme maddeleri, nem, sıcaklık ve ışık gibi çevresel unsurlardan oluştuğunu belirtti.

Programda aşı ile üretim tekniklerini ayrıntılı şekilde anlatan Doç. Dr. Kulaç aşının, üretilmek istenen bitkinin bir parçasının, kök yapısından faydalanılmak istenen bir başka bitki ile kaynaştırılarak tek bir bitki olarak geliştirilmesi temeline dayandığı belirtti. Aşılama yöntemleri, kullanım amaçları ve üretimde sağladığı avantajları detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşan Öğretim Üyesi, uygulama alanları hakkında da bilgilendirmede bulundu. - DÜZCE