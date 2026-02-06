Düzce\'de Deprem Anması

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak amacıyla okullarda ilk ders öncesinde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

6 Şubat depremleri tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Düzce'de okullarda düzenlenen anma programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Öztermiyeci Ortaokulunda öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Programın ardından öğrencilerle bir araya gelen Özer, 6 Şubat depremlerinin milletimizin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Düzce'nin de deprem gerçeğini yakından yaşayan iller arasında yer aldığını ifade eden Özer, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Okullarda verilen eğitimin yalnızca akademik kazanımlarla sınırlı olmadığını belirten Özer, afet bilinci ve toplumsal sorumluluk anlayışının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine işaret etti.

Anma programı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen dualarla sona erdi. - DÜZCE