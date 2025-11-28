Düzce'de Dilenci Çırılçıplak Kaçtı - Son Dakika
Düzce'de Dilenci Çırılçıplak Kaçtı

Düzce\'de Dilenci Çırılçıplak Kaçtı
28.11.2025 18:29
Düzce'de zabıta işlemleri sırasında soyunan dilenci, sokaklarda çırılçıplak koşarak kaçtı.

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı gerekçesiyle merkeze götürülen kişi, işlemler sırasında soyunarak kaçarken; sokak aralarında çırılçıplak halde koşan kişi, yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce, yaşanan ilginç olayı konuşuyor. Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

DİLENCİLİK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE YAKALANDI

Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü.

SOYUNARAK KAÇTI

Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı. Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı. Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERALARDA

Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı. C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

