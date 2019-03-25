Son Dakika Haberleri: Düzce'de Feci Yangın, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Feci Yangın, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Düzce'de feci yangın, 1 kişi hayatını kaybetti -Evden çıkamayan yaşlı adam hayatını kaybettiDÜZCE - Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Düzce'de feci yangın, 1 kişi hayatını kaybetti
-Evden çıkamayan yaşlı adam hayatını kaybetti

DÜZCE - Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında kısmi felçli olan ve evden çıkamayan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın sabah 07.30 sıralarında Çilimli İlçesi Şerefiye Mahallesi cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Yüksel'e ait 2 katlı evin birinci katında başlayan ve sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce ve Çilimli Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, kısmi felçli olan İbrahim Yüksel'in evden çıkamadığı ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Yüksel'in cesedinin evden çıkarılmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangını gören mahalle sakini "Sobadan kaynaklandığı tespit edilen bir yangın. Komşularımızdan İbrahim ağabeyimiz yangında hayatını kaybetti. Kısmi olarak felçliydi. Felçli olması nedeniyle müdahale edilemedi ve dumandan dolayı kendisi vefat etti. Düzce ve Çilimli itfaiyeleri seferber oldu. Herkes elinden geleni yapıyor ama İbrahim Amcamızın vefat etmesi bizi üzdü" dediler. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

İbrahim Yüksel, Çilimli, Düzce, 3. Sayfa
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