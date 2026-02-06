Düzce'de Fındık Dolandırıcılığına 3 Tutuklama - Son Dakika
Düzce'de Fındık Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

06.02.2026 11:58
Düzce'de köylerde fındık alırken dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı, 150 bin lira zarara yol açtılar.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köyleri dolaşarak fındık alımı yapan ve terazilerine yerleştirdikleri düzenekle üreticileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyleri dolaşarak fındık toplayan bazı kişilerin tartım sırasında hile yaptığı bilgisi üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin dijital terazinin içine özel bir düzenek yerleştirdiği ve bu yöntemle tartımları eksik gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle üreticilerden haksız yere yaklaşık 750 kilogram fındık elde ettiği ve vatandaşları 150 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyonda, şüphelilerin kullandığı kamyonetler ile biri düzenekli 2 teraziye el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

