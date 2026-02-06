Düzce\'de Fındık Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köyleri dolaşarak fındık alımı yapan ve terazilerine yerleştirdikleri düzenekle üreticileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyleri dolaşarak fındık toplayan bazı kişilerin tartım sırasında hile yaptığı bilgisi üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin dijital terazinin içine özel bir düzenek yerleştirdiği ve bu yöntemle tartımları eksik gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle üreticilerden haksız yere yaklaşık 750 kilogram fındık elde ettiği ve vatandaşları 150 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyonda, şüphelilerin kullandığı kamyonetler ile biri düzenekli 2 teraziye el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı.