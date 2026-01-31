Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri - Son Dakika
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri

Düzce\'de Gençlik Kış Kulübü Konseri
31.01.2026 10:18
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi, gençler eğlenceli anlar yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla müzik dolu bir konser programı gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, sahne alan gençler ve müzisyenler keyifli performanslar sergilerken, katılımcılar müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Samimi ve enerjik bir atmosferde geçen konser, gençlerin kış dönemini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerine imkan sağladı. Etkinlik kapsamında ayrıca dijital ortamda gerçekleştirilen Kahoot bilgi yarışması ile eğlence ve rekabet bir araya geldi. Yarışmaya katılan gençler hem bilgilerini ölçme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla kıyasıya rekabet ederek keyifli vakit geçirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Gençlik Kış Kulübü etkinliklerinin; sanat, müzik, spor ve sosyal faaliyetlerle gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirterek, programa katılım sağlayan tüm gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri

Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri
