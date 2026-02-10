Düzce\'de Göçmen Dramı: 1 Ölü, 28 Yakalandı

DÜZCE'de TIR'ın dorsesinden indirilerek köye bırakılan 28 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Baygın halde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden 1'i hipotermiden (soğuktan) yaşamını yitirirken, 1 göçmenin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kutlu köyü mevkiinde meydana geldi. Bir TIR'ın dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada 2'si baygın halde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Afganistan uyruklu iki kaçak göçmenden N.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğeri ise sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre hipotermiden yaşamını yitirdiği belirlenen N.A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

26 düzensiz göçmen işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsü O.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.