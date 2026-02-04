Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı
04.02.2026 10:13
Düzce'de asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı, iş birliği vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen asayiş, trafik, kamu düzeni ve güvenliğe yönelik uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken; suç ve suçlularla mücadele, önleyici güvenlik hizmetleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler masaya yatırıldı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verilerek mevcut durum analiz edildi. Ayrıca, mevsimsel riskler, toplumsal olaylara karşı alınan önlemler, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, sahada etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülen güvenlik uygulamalarının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Mehmet Makas, Düzce'nin huzur ve güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirterek, tüm güvenlik birimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetlerinin artarak süreceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Düzce, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
