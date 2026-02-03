Düzce\'de Güvenlik Uygulaması: 86 Gözaltı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 27 bin 370 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 86 şahıs yakalandı, 20 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin 370 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 86 kişi gözaltına alınırken 20'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 tabanca, 6 av tüfeği, 4 adet kuru sıkı, 55 mermi, 3 kesici ve delici alet, 70 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE