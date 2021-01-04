Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaatta mahsur kalan doğan, telekomünikasyon ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Ayazlı Mahallesi mevkisinde altyapı çalışması yapan telekomünikasyon ekipleri, inşaat halindeki binanın boş bir dairesinde mahsur kalan doğanı fark etti.
Yakaladıkları doğanın yemek ve su ihtiyacını gideren ekipler, daha sonra kuşu doğal yaşam alanına bıraktı.
Firmanın sorumlusu Ali Çakırlı, dairede mahsur kalan doğanı görünce şaşırdıklarını belirterek, yakalayıp doğaya saldıklarını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de inşaatta mahsur kalan doğan kurtarılarak doğaya salındı - Son Dakika