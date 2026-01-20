Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları

Düzce\'de Kaçakçılık Operasyonları
20.01.2026 10:01
Düzce'de uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda 17 şahıs işlem gördü.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 14 olay ortaya çıkarılırken, bu olaylarla bağlantılı olarak 17 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 56 gram kubar esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 16 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 11 şahıs hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

