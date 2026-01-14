Düzce'de Okul Sporları Karate Müsabakaları Heyecanlı Geçti - Son Dakika
Spor

Düzce'de Okul Sporları Karate Müsabakaları Heyecanlı Geçti

14.01.2026 10:09
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Karate Gençler A-B müsabakalarında şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Karate Gençler A-B müsabakalarında şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gün boyu süren ve sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan müsabakalar sonucunda karate kategorilerinde dereceye giren okullar belirlendi. Karate Genç Kızlar B kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Düzce Spor Lisesi, Kaynaşlı Anadolu Lisesi, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Farabi Anadolu Lisesi dereceye giren okullar oldu. Karate Genç Kızlar A kategorisinde ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Karate Genç Erkekler B kategorisinde ise Düzce Arsal Anadolu Lisesi, Düzce Spor Lisesi, Gümüşova Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Anadolu Lisesi, Özel Düzce Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dereceye girerek kürsüde yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, derece elde eden okul takımlarına ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

