Düzce\'de Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı

Düzce'de Ramazan ayı öncesinde il genelinde uygulanacak Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Korkmaz, fiyat tarifesinin Düzce genelinde faaliyet gösteren fırın ve işletmelere gönderildiğini ifade etti. Yapılan çalışmalar ve maliyet hesaplamaları sonucunda Ramazan pidesi fiyatlarının netleştiğini belirten Korkmaz, 2026 Ramazan ayı boyunca geçerli olacak tarifeye göre; 400 gram sade pidenin 40 liradan, 750 gram sade pidenin 75 liradan, 1 kilogram sade pidenin ise 100 liradan satışa sunulacağını söyledi. Belirlenen fiyatların hem esnafı hem de vatandaşları gözeterek oluşturulduğunu dile getiren Korkmaz, fırıncı esnafının Ramazan ayı süresince hijyen ve gramaj konusunda hassasiyetle hizmet vereceğini vurguladı. Ramazan ayının Düzce'ye hayırlar getirmesini temenni eden Korkmaz, "Belirlenen pide fiyatlarının tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uygulanacak yeni tarifenin Ramazan ayı boyunca Düzce genelindeki tüm fırınlarda geçerli olacağı bildirildi. - DÜZCE