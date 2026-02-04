Düzce'de Spor Yetenek Taraması Toplantısı - Son Dakika
Düzce'de Spor Yetenek Taraması Toplantısı

04.02.2026 11:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'de yetenek taraması programı kapsamında öğrencilerle buluştu.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yetenekleri keşfedilen öğrenciler, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Arslantürk, programın amacının çocuk ve gençlerin sportif potansiyellerini erken yaşta tespit ederek doğru branşlara yönlendirmek olduğunu vurguladı. Öğrencilerin spora kazandırılmasının hem bireysel gelişim hem de ülke sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin ilgi duydukları spor branşları ve hedefleri hakkında sohbet edilirken, yetenek taraması sürecinin sağladığı kazanımlar da değerlendirildi. İl Müdürü Arslantürk, genç sporculara azimle çalışmaları ve eğitimlerini ihmal etmeden spor hayatlarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Program kapsamında keşfedilen öğrencilerin, düzenli antrenmanlar ve uzman eğitmenler eşliğinde desteklenmeye devam edileceği belirtilirken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

