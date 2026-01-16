Düzce'de Tırda 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de tırın dorsesindeki meyve kasalarının arasına gizlenmiş 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde meyve kasalarının arasına gizlenmiş 14 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K, Y.A. ve H.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
