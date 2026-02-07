Düzce\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gölyaka'dan Düzce istikametine seyreden S.T. idaresindeki 81 AEG 337 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.Ç. idaresindeki 41 VT 552 plakalı otomobil, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.Ç ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
