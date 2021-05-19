Düzce'de üniversite öğrencileri gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı - Son Dakika

Düzce'de üniversite öğrencileri gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı.

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı. Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ellerindeki Türk bayrakları ve al bayraklı balonlarla bahçede toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sıralanan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı eşliğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gençlik Marşı'nı da seslendiren öğrenciler, daha sonra ellerindeki Türk bayraklı 102 balonu gökyüzüne bıraktı. Yazıcı, gazetecilere, yurtta kalan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören kız öğrencilerin bir dizi etkinlikle bayramı kutladığını, bu kapsamda 102 balonu gökyüzüne bıraktıklarını söyledi.

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