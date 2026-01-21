Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sancaklar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan ve 13 suç kaydı bulunan İ.T. (35) isimli şahıs alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını ikrar ederken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE
