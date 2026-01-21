Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı

21.01.2026 20:56
Düzce'de düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sancaklar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan ve 13 suç kaydı bulunan İ.T. (35) isimli şahıs alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını ikrar ederken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

