Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir yolcu otobüsünde 517 gram gelen esrar ve 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 517 gram gelen esrar maddesi ve 150 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.