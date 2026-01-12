Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

12.01.2026 11:39
Düzce'de polis ve jandarma, 83 olaya müdahale ederek 86 kişi hakkında işlem yaptı, 7 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri son bir hafta içinde 83 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 86 kişi hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satıcısı 7 kişi tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 83 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 1 gram kenevir tohumu, 78 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 3,95 gram metamfetamin, 17,76 gram bonzai, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

