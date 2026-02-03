Düzce'de Yangın Korkusu: 3 Katlı Bina İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Düzce'de Yangın Korkusu: 3 Katlı Bina İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Düzce\'de Yangın Korkusu: 3 Katlı Bina İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
03.02.2026 01:24
Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında İ. A. isimli şahıs ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Daire oturulamaz hale gelirken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde Oğuz sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında, İ. A.'nın yaşadığı dairede çıktı. Edinilen bilgilere göre İ. A. isimli şahıs yaşadığı dairede havanın soğuk olması sebebiyle ateş yaktı. Ancak kıvılcımlar evin içine sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edemeyen İ. A. durumu hemen üst katta bulunan abisi Zeki Akkaya'ya haber verdi. Abi Zeki Akkaya'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Üst katta oturan İ. A.'nın ağabeyi Zeki Akkaya, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeşim bize geldi, ev yanıyor dedi, ortadan kayboldu. Evin içinde ateş yakmış muhtemelen, ondan çıktı yangın" diye konuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Yangın Korkusu: 3 Katlı Bina İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Yangın Korkusu: 3 Katlı Bina İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
