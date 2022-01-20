Düzce'de yeni yol süpürme araçları hizmete girdi - Son Dakika

Düzce Belediyesince alınan yerli ve milli 8 yol süpürme aracı hizmete başladı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, törende yaptığı konuşmada, bünyelerine kattıkları araçların sahadaki personele ciddi kolaylık sağladığını söyledi.

"Temiz şehir Düzce" olmasını çok arzu ettiklerini vurgulayan Özlü, "Mevcut araçlarla şehrimizin belirli bölgelerinde dar mekanlarda temizlik yapılırken bazen sorun yaşayabiliyorduk. Burada inisiyatif sahadaki arkadaşlarımıza kalıyordu. Envanterimize kattığımız araçlarımız bize ciddi kolaylık sağladı." dedi.

Özlü, yerli ve milli araçların evlerdeki elektrik süpürgeleri gibi olduğuna işaret ederek, "Ben de uzun yıllar Savunma Sanayisinde çalıştım. Orası da yerli ve milli üretimin yapıldığı devlet kuruluşuydu. O bakımdan bu araçları istedik, envanterimize kattık, hayırlı olsun." diye konuştu.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak ve belediye personelinin katıldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.