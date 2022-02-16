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Düzce'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

16.02.2022 08:49
Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu, Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu güzergahlarda yavaş ilerliyor.

Kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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