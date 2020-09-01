Düzce'de yorgun düşen yavru geyik ekiplere teslim edildi - Son Dakika

Beyköy Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Değirmenbaşı Mahallesi Uğur Suyu kenarında akşam saatlerinde yavru bir geyiğin olduğu ihbarı gelmesi üzerine bölgeye gitti.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu