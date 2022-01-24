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Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı - Son Dakika

Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı

24.01.2022 00:52
Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çocuklu olup barınma ihtiyacı olan yolculara yurtları ve kamu misafirhanelerini açtıklarını bildirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çocuklu olup barınma ihtiyacı olan yolculara yurtları ve kamu misafirhanelerini açtıklarını bildirdi.

Düzce Şehirlerarası Terminali'nde bekleyişini sürdüren yolculara sıcak çorba ikram eden Atay, AA muhabirine, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun aşırı kar yağışından dolayı kapandığını, bu nedenle İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan da İstanbul'a araç gönderilmediğini söyledi.

Yolcuların yollar açılıncaya kadar güvenli şekilde vakitlerini geçirebilmeleri için tedbirleri aldıklarını vurgulayan Atay, "Yolda kalan vatandaşlarımızı Kaynaşlı'daki dinlenme tesisleri ile Düzce'deki petrol ofisleri, otogar ve buna benzer yerlere yönlendiriyoruz. Özellikle çocuklu olup barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yurtlarımızı ve kamu misafirhanelerimizi açtık. Vatandaşlarımız 112'yi arayarak ulaşabilirler. Yol açılıncaya kadar vatandaşlarımıza yönelik tedbirleri alıyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Atay, "İnşallah bir an önce yollar açılır, biz de onları güvenli şekilde yola çıkarırız." dedi.

"Son 25 yılın ortalama yağışının üzerinde kar yağdı"

Vali Atay, yetkililerle sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede kar ve tipinin durması bekleniyor. Orada çalışan arkadaşlarımız da çok zor şartlar altında çalışıyor. Doğa olayı yaşıyoruz, bunun nimeti de var, külfeti de var. Dünyanın her tarafında doğa olayları oluyor. Bu, devletin ya da çalışanların herhangi bir eksikliğinden kaynaklı bir şey değil. Kar yağışının çok aşırı derecede olması, mevsim normallerinin çok üzerinde olması, son 25 yılın ortalama yağışının da üzerinde olmasından kaynaklı bir süreçle karşı karşıyayız. Burada vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dikkatle dinleyecekler. Biz uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef böyle olumsuzluklar olabiliyor. Allah kaza bela vermesin."

Bütün dertlerinin trafik kazaları yaşanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Atay, "Vatandaşlarımız herhangi bir özel durumları varsa mutlaka 112'ye bildirsin. Gelen tüm ihbarları arkadaşlarımız çok dikkatli şekilde değerlendirecekler ve mutlaka geri dönüş yapılacaktır." dedi.

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Kaynaşlı, Düzce, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı - Son Dakika
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