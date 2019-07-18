Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

2 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi.
Bölgede çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:
"Rafting tesislerinde mahsur kalan 8 kişi sabah saatlerinde kurtarıldı. Tesislerde bulunan ve köylerine gitmek istediklerini söyleyen 3 kişiye de ulaşıldı. Dilaver köyden 21, Esmahanım köyünden 16, Uğurlu köyünden 8 kişi kurtarıldı.
Şu anda oraya çalışma için giden ekipler var. Onları kurtaracağız. Tek tük vatandaş bilgisi gelirse onları kurtaracağız. Uğurlu köyünde Akçakoca kaymakamı mahsur kaldı diye haberler var. Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında."
Vali Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışması yapılacak." diye konuştu.
Zülkif Dağlı, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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