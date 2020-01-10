Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

14 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, Aziziye Mahallesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 48 parça halinde 200 gram metamfetamin maddesi, 15,5 gram sentetik kannobinoid maddesi, 20 uyuşturucu hap, reçeteye tabi 6 hap, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatları, 12 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şahıslardan ele geçirilen bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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