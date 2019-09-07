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Düzce'den kısa kısa

25 dakika önce

MHP'li belediye başkanları bir araya geldi.

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MHP'li belediye başkanları bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam katıldı.

MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan çalışmalar ele alındı.

Akçakoca'da kilit parke çalışması

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde kilit parke ve yol kaplama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, talepler doğrultusunda çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Belediye olarak yaz-kış demeden, gece-gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz, Osmaniye Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sadece burada değil, kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeden çeşitli noktalarda Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri çalışmalar yapmaktadır. İlçemizin güzel insanları, her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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