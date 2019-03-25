Son Dakika Haberleri: Düzce Felçli Adam Yangında Dumandan Zehirlenerek Öldü

Düzce Felçli Adam Yangında Dumandan Zehirlenerek Öldü

17 dakika önce

Düzce'nin Çilimli ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel (63)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel (63)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın sabah saatlerinde Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yüksel'e ait evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Etrafta bulunanların haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısmi felçli olan İbrahim Yüksel'in evden çıkamadığı ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Yüksel'in cesedinin evden çıkarılırken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yüksel'in komşuları, Sobadan kaynaklandığı tespit edilen bir yangın. Komşularımızdan İbrahim ağabeyimiz yangında hayatını kaybetti. Kısmi olarak felçliydi. dediler. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Çilimli, İbrahim Yüksel, Düzce, Güncel
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