Düzce fuarı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika

4 Ekim 2020 tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi'nde yapılması planlanan ve hazırlıkları süren 2. Düzce Fuarı'nın ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine bir açıklama yayımlandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından yayımlanan açıklamada; "2019 yılı mayıs ayında ilkini başarıyla gerçekleştirdiğimiz Düzce Ulusal Tarım ve Sanayi Fuarı'nın ikincisini de 1-4 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere hem ilgili firma hem de odamız düzeyinde gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları yapılmış, son güne kadar da hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Son günlerde artan bulaşı sayıları ve geçiş mevsimine girmemiz dolayısıyla hem Sağlık Bakanlığımız hem de Düzce Valiliğimizde konuyla ilgili hassasiyetler en üst düzeye çıkmıştır. Düzce Valiliği'nden odamıza iletilen 29 Eylül 2020 tarih ve 7449 sayılı yazıda; Covid-19 Pandemi sureci nedeni ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar doğrultusunda 1-4 Ekim tarihlerinde yapılacak olan 2.Düzce Fuarı" nın ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin sağlıkları düşünülerek alınan bu karara uyulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim ifadelerine yer verildi. Düzce Valiliğimizin almış olduğu bu karar ile birlikte 1-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Düzce Tarım ve Sanayi Fuarı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurur, sağlıklı günlerde daha kapsamlı etkinliklerle bir arada olmayı umut ederiz" denildi. - DÜZCE