Son Dakika Haberleri: Düzce hazırlık maçında birbirlerine girdiler
Son Dakika Güncel Haber

Düzce hazırlık maçında birbirlerine girdiler

1 saat önce

Hazırlık maçında birbirlerine girdilerDüzce'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde tekme tokat kavga çıktı.

Hazırlık maçında birbirlerine girdiler

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde tekme tokat kavga çıktı. Yaralanan 3 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Dün, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde Kaynaşlıspor ile Gaziantep Ankas Spor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Gaziantep Ankas Spor ile Kaynaşlıspor futbolcuları bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme tokat girdi. Gaziantep Ankas Spor futbolcuları yere düşürdükleri Kaynaşlıspor futbolcusunu tekmeledi. Kavgada 3 Kaynaşlıspor futbolcusu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 futbolcu tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynaşlıspor futbolcularının yaralandığını duyan ilçe halkından bir grup Topuk Yaylası'na çıktı. Gaziantepli futbolcular Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözetim altına alındı. Bazı kişiler gece saatlerinde ilçe jandarma komutanlığı önünde saatlerce bekledi. Vatandaşların uzaklaşması ile Gaziantepli futbolcular jandarma eşliğinde Düzce'den çıkarıldı.

Düzce hazırlık maçında birbirlerine girdiler

Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız "Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce hazırlık maçında birbirlerine girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]