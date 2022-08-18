Selde yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Selde yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor

18.08.2022 12:22

Düzce'nin Üçköprü köyünde haziran ayında yaşanan sel felaketiyle yıkılan köprü köyü ikiye böldü. Camiye, mezarlığa, sağlık ocağına ve yakınlarının evine gitmekte güçlük çeken köylüler, köprünün yapılmasını istiyor.

Üçköprü köyünde bulunan köprü, sel sularına kapılarak yıkılmıştı. Köprü yıkılınca adeta köy de ikiye bölündü. 40 hane ve 6 fabrikanın bulunduğu köyde köprünün yıkılması, vatandaşın da mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Yıkılan köprüye ahşap merdiven dayayan köylüler, o şekilde karşıya geçmeye çalışıyor.

YAŞLILAR VE HASTALAR ÇOK ZORLANIYOR

Gençler merdivenle ulaşımı sağlayabiliyorken, yaşlı ve hasta vatandaşlar merdiven de çıkamıyor. Camiye, mezarlığa, sağlık ocağına ve yakınlarının evine ulaşmakta zorlanan köylüler, köprünün kısa sürede yapılmasını istiyor.

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar karşıya geçebilmek için çile çekiyor

"BİZİM TEK ULAŞIM NOKTAMIZ BU KÖPRÜ"

Köye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da evlerine uzak noktada bulunan alternatif yolları kullanmak durumunda kalıyor. Köprü yıkıldığı için çok üzüldüklerini söyleyen İsmail Altındal, "Burada 40 hane, 6 fabrika var. Bizim tek ulaşım noktamız bu köprü. Bugün yarın okullar açılacak. Market, pazar, hastaneye gidecekler gidemiyorlar. Ambulans gelecek; 7 kilometre uzaklıktan dönüp gelmesi gerekiyor. İtfaiye gelecek ama gelemiyor buraya" dedi.

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar karşıya geçebilmek için çile çekiyor

"GECE BURAYA DÜŞSEM BENDEN KİM HABER ALACAK"

İşten eve gece saatlerinde döndüğünü belirten Şule Bekte, 4 kilometrelik alternatif yaya yolundan gidemediğini ve tahta köprüden geçtiğini belirterek, "Allah korusun, gece saatlerinde ayağım kaysa ve ben düşsem kimin haberi olacak? Köpeği var, hırsızı var. Buradan herkes inip çıkıyor. Tut ki düştüm. Şu arkamda görülen yer zaten bataklık. Düşsem zaten batarım. İçine çeker beni. Sabaha kadar kim haber alacak benden?" diye konuştu.

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar karşıya geçebilmek için çile çekiyor

"KOAH HASTASIYIM, ABLAMIN YANINA GİDEMİYORUM"

KOAH hastası 73 yaşındaki İsmail Altındal ise, "Ben burada doğdum, büyüdüm. 1995 yılına kadar köprü yapılmadan önce dereden geçiyorduk. Cenazemizi dahi dereden geçiriyorduk. 1995 yılında o zamanın milletvekili Necmi Hoşver'i buraya getirdim. Allah razı olsun, o zaman buraya köprü yapıldı. İşçiliğini hepimiz kendimiz yaptık. Burada kaza olduktan sonra buraya bir daha bir şey yapmadılar. Biz insan değil miyiz? Bizim ne yapmamız lazım? 73 yaşındayım KOAH hastasıyım, ben bir yere gidemiyorum. Bayram namazına bile gidemedim. Yeğenim motosikleti ile getirdi beni. Ablam karşı mahallede oturuyor. Kanser hastası, yanına gidemiyorum. Şuradan nasıl geçeyim?" ifadelerini kullandı.

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar karşıya geçebilmek için çile çekiyor
YORUMLAR
500
Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı Düzce'de AK Parti heyeti köylerde vatandaşların taleplerini dinledi Düzce'de AK Parti heyeti köylerde vatandaşların taleplerini dinledi Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Selde yıkılan köprü köyü ikiye böldü, vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement