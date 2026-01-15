Düzce'nin Bülbülü: Ali Acar'ın Azmi - Son Dakika
Düzce'nin Bülbülü: Ali Acar'ın Azmi

15.01.2026 12:22
Görme engelli Ali Acar, 20 yıldır kuş düdüğü satarak 5 çocuğuna bakıyor, çevresine örnek oluyor.

Düzce'de hastalık nedeniyle genç yaşlarında yüzde 90 görme engelli kalan Ali Acar, 3'ü kendisi gibi engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamak için 20 yıldır kuş düdükleri satarak çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

Küçük yaşlarda "Tavuk Karası" olarak bilinen hastalık teşhisi konulan Acar, 20'li yaşlarında yüzde 90 oranında görme yetisini kaybetti. İlerleyen yaşlarında evlenen ve 5 çocuk babası olan Acar'ın 3 çocuğunda da kendisi gibi görme engeli oluştu.

Engelli maaşının yanında aile geçimini sağlamak için kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi üzerindeki aynı noktada 20 yıldır kuş düdükleri satan Acar, çalışma azmi ve neşeli tavırlarıyla vatandaşlar ve esnaf tarafından takdir ediliyor.

Yaptığı iş itibarıyla çevresindekiler tarafından "Düzce'nin Bülbülü" olarak da anılan Acar, AA muhabirine, çocuk yaşlardan bu yana görme engelli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 25 yıl önce evlendiğini ve 5 çocuğunun dünyaya geldiğini anlatan Acar, "Çocuklarımdan 3'ünün görme engeli var. Genetik bir hastalık olarak çocuklarım da engelli oldu. Allah'a hamd olsun yapacak bir şey yok. Tedavisi olmayan bir hastalık olduğu için hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Acar, görme kaybının yüzde 90 olduğunu belirterek, "12 yaşında görme kaybım başladı. İlerleyen yaşlarda iyice göremez oldum. Şimdi yüzde 90 seviyesinde ama buna şükür. Kendimi taşıyabiliyorum." diye konuştu.

"Çocukları sevindiriyorum"

Satış yaptığı bölgede sevildiğini ve esnafın kendisine sahip çıktığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Erkek, kadın herkes çok seviyor, ben de onları seviyor sayıyorum. Bana destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Ben Düzce halkını çok seviyorum. Bana 'Düzce'nin Bülbülü' dediler ve yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Ben tam 20 yıldır aynı yerde satış yapıyorum. İlde 4 belediye başkanı değişti. Ben hep buradayım."

Acar, devletten engelli maaşı aldığını, ek olarak da seyyar satıcılık yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu aktararak, "Devletten Allah razı olsun. Engelli maaşı veriyor. Ben de burada kazandıklarımla aile bütçesine katkı yapıyorum. Biraz devlet veriyor, biraz ben kazanıyorum. Çok şükür geçinip gidiyorum." şeklinde konuştu.

Kendisi gibi engelli bireylere eve kapanmamaları tavsiyesinde bulunan Acar, "Evde oturmasınlar. Engelliler asla eve kapanmasınlar. Hayatlarını yaşasınlar. Her şeyi sevsinler ve saysınlar. Eve kapanma ile olmaz. Allah herkesin rızkını veriyor. Dünyaya bu kadar güzellik vermiş, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ben çocukları sevindiriyorum. Ben bunları göremedim ama onlar görsünler istiyorum. Gelecek sevinsin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Acar, Güncel, Düzce, Son Dakika

