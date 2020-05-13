Düzce Üniversitesi hemşirelik haftası etkinliklerini online yapıyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi hemşirelik haftası etkinliklerini online yapıyor

38 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020 Hemşirelik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Hemşirelik Haftası telekonferans programları ile öğrencilerini bilgilendiriyor.

Düzce Üniversitesi hemşirelik haftası etkinliklerini online yapıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020 Hemşirelik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Hemşirelik Haftası telekonferans programları ile öğrencilerini bilgilendiriyor.


Mesleki bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı ve 4 gün süresince devam edecek olan etkinliğin açılış konuşmasında; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayla Keçeci ve Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Kübra Çakır duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Çakır, hemşirelik mesleğinin önce sağlığa daha sonra hastalığa yönelik hizmet verdiğini ve bu hizmeti de sistematik bir biçimde gerçekleştirdiğini ifade etti. Hemşireliğin, bakımın yanı sıra eğitime de yer veren toplumsal bir gereksinim, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olduğunu vurgulayan Kübra Çakır, Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin (ICN) her yıl geleneksel olarak Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta düzenlenen uluslararası kutlamalara liderlik yaptığını belirterek bu yılki kutlamaların Florence Nightingale'in doğumunun 200. yılı olması nedeni ile daha özel olduğunu sözlerine ekledi. Hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerinin yardımcı hizmetini değil ana omurgasını oluşturduğunun altını çizen Çakır, pandemi sürecinde COVİD-19 ile mücadele eden tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek Hemşireler Haftası'nı kutladı.


Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm dünyada ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutlayarak sözlerine başladı. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinin bizlere çok farklı mesajlar verdiğini belirten Rektör Çakar, bu kapsamda sağlık çalışanlarının kıymetini ve hemşirelerin eğitiminin ne kadar önemli olduğunu idrak ettiklerini söyledi. Hemşirelik mesleğinde akademik eğitimin yanında kişisel özelliklerin ve özellikle sabretmenin önemine değinen Prof. Dr. Çakar, Düzce Üniversitesi'nde; hem laboratuvar olanakları hem de akademisyenlerinin donanımı açısından dünya ve ülkemizde rekabet edebilir bir hemşirelik eğitimi verildiğini vurguladı. Covid-19 virüsüne karşı aşının bir an önce bulunmasını temenni eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mesleğe gönül veren, eğitiminde bulunan ve mesleği icra eden tüm hemşirelere başarılar diledi. Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra etkinliğin ilk günü, Türk Hemşireler Derneği Düzce Temsilcisi ve Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Atiye Erbaş'ın "ICN Teması: Hemşireler Dünya Sağlığında Öncü Bir Ses" başlıklı sunumu ve ardından Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrenciler tarafından online olarak Hemşireler Andı'nın okunması ile sona erdi. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:50 Kaynak: İHA


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