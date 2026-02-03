Düzce Üniversitesi\'nde 12. Türkiye Ruandalılar Buluşması

Uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği konusunda öncü adımlar atan Düzce Üniversitesi, 12. Türkiye Ruandalılar Buluşması'na ev sahipliği yaparak yine örnek bir organizasyona imza attı.

Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve üç gün süresince devam eden programa; Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Bayram ile ülkemizde ve Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrenciler katıldı.

12. Türkiye Ruandalılar Buluşması'nın birinci oturumuyla başlayan programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve beraberindeki heyeti ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ruanda ile Türkiye arasında yakın bir ilişki olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ali Öztürk, Ruandalı öğrencilerin bu ilişkileri daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ise, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik bağların güçlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluğun önemine vurgu yapan Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi'nin Ruandalı öğrencilere sunduğu katkılar ve nazik misafirperverlik için teşekkür etti.

Programın ikinci günü, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga'nın Ruandalı öğrenciler ile bir araya gelmesiyle devam etti. İkinci ve üçüncü oturumların gerçekleştirildiği program kapsamında düzenlenen, mini futbol ve voleybol turnuvası da organizasyona heyecan kattı. Dostane bir rekabet ve sportif bir atmosfer sunan maçlar izleyiciler tarafından coşkuyla takip edildi.

Sportif turnuvaların ardından Ruandalı öğrenciler tarafından sergilenen geleneksel dans gösterileri ve kültürel sunumlar da, programa ayrı bir renk katarken, Ruanda'nın zengin kültürünü de gözler önüne serdi. Programın ikinci günü, Ruanda kültürünün bir parçası olan Igitaramo adı verilen etkinlikle sona erdi.

Ruanda Kahramanlar Günü programının gerçekleştirildiği üçüncü ve son günde ise Ruanda tarihinde iz bırakmış kahramanlar anıldı. Konuşmaların sonrasında gerçekleştirilen kahramanlık ve bölgesel güvenlik durumu üzerine panel de katılımcılara farklı bir perspektif sundu. Ruandalı öğrencilerin geleneksel dans gösterileriyle devam eden program, kupa ve ödül töreniyle sona erdi. Son olarak Ruanda Türkiye Dostluk Fidanlığı'nda fidan dikimi gerçekleştirilerek temiz ve yeşil gelecek adına farkındalık oluşturuldu.

12. Türkiye Ruandalılar Buluşması'na ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma alanında attığı güçlü adımlara bir yenisini ekleyerek, uluslararası öğrenci hareketliliği, kültürel etkileşim ve dünya barışı konusunda önemli bir misyon üstlendi. - DÜZCE