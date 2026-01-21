Düzce Üniversitesi'nden Teşekkür Belgesi - Son Dakika
Düzce Üniversitesi'nden Teşekkür Belgesi

21.01.2026 20:52
Rektör Sözbir, iç değerlendirme sürecine katkıda bulunan ekip üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Yılı Akademik Birim İç Değerlendirme Süreci'ne katkı sağlayan üniversitenin mensuplarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Genel Sekreter Yardımcısı ve İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile iç değerlendirme ekip üyeleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinesinde; Kalite Komisyon üyeleri, Akademik Birim Kalite Komisyon üyeleri, idari yöneticiler ve öğrencilerin katılımı ile 08-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Akademik Birim İç Değerlendirme Süreci başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kurumsal kalite güvencesi yaklaşımının güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen süreçte; Düzce Üniversitesi'nin kalite yönetim uygulamaları, işleyiş mekanizmaları ve süreç yönetimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı. İç değerlendirme çalışmaları kapsamında toplam 26 akademik birim ziyaret edilerek, birimlerin kalite yönetim sistemlerinin işleyişi yerinde incelendi; güçlü yönler ile gelişmeye açık alanlar değerlendirilerek süreçlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, sürecin verimli ve etki odaklı yürütülmesi için Birim Yöneticileri ile Kalite Komisyonu üyelerinin katılımının önemi vurgulandı. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler online ortamda sistematik şekilde toplanarak analiz sürecine dahil edildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Yılı İç Değerlendirme Süreci kapsamında; kalite güvencesi kültürünün geliştirilmesi, sürekli iyileştirme anlayışının güçlendirilmesi ve kurumsal hedeflere ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara sağladıkları özverili ve değerli katkıları için iç değerlendirme ekip üyelerini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

