Düzce Üniversitesi polen üretimi ve satışı konusunda firmayla iş birliği yapacak - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi polen üretimi ve satışı konusunda firmayla iş birliği yapacak

22.03.2022 13:36
Düzce Üniversitesi polen üretimi ve satışı konusunda firmayla iş birliği yapacak

Düzce Üniversitesi ve arıcılık firması arasında polen üretimi danışmanlığı ile fason dolum hizmeti protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi ve arıcılık firması arasında polen üretimi danışmanlığı ile fason dolum hizmeti protokolü imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak ve Koç Arıcılık A.Ş'den Havva Koç katıldı.

Şahin ve Koç tarafından imzalanan protokolle sivil toplum kuruluşlarının ürettiği ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi noktasından yola çıkarak, polenin üretim safhalarının denetlenmesi, kurutulması ve satışa hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ticarileşme sürecinde DAGEM'den destek gördüklerini ifade eden Koç, katkılarından dolayı üniversite yönetimi ve Kekeçoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi polen üretimi ve satışı konusunda firmayla iş birliği yapacak - Son Dakika


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